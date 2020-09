Final Fantasy XVI arriverà molto prima di quanto pensiamo, secondo alcuni rumor

Quando Final Fantasy XVI è stato rivelato durante il recente showcase di Sony su PS5, molti fan sono rimasti sorpresi. Non solo per il suo annuncio o per l’esclusività della console, ma anche per come appariva “completo“. È probabile che il gioco sia in fase di sviluppo da più tempo di quanto si possa pensare.

Jason Schreier di Bloomberg ha parlato con varie persone e ha rivelato sul podcast Triple Click che il titolo è in sviluppo da quattro anni. Schreier ha anche detto che uscirà prima del previsto. Questo non restringe necessariamente la finestra di lancio, ma indica che non ci sarà un ciclo di sviluppo di 10 anni come Final Fantasy XV.

Final Fantasy XVI è attualmente previsto per il lancio su PS5. Il produttore Naoki Yoshida, noto per il suo lavoro su Final Fantasy XIV, ha affermato che la prossima grande rivelazione di informazioni arriverà nel 2021.

Per maggiori dettagli sul titolo, qui potete trovare il sito ufficiale in inglese.

Di seguito il trailer del titolo.