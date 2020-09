Kingdom Hearts Melody of Memory: annunciata la demo

Square Enix, durante lo spazio dedicata ad essa nell’evento Tokyo Game Show 2020, ha annunciato che l’attesissimo Kingdom Hearts Melody of Memory riceverà una versione demo a metà ottobre. Le piattaforme su cui sarà possibile scaricarla e giocarla sono Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

Il segmento dedicato alla celebre saga fantasy ci ha ricordato tutti gli elementi della futura opera interattiva. La prova sarà gratis per tutti coloro che sono interessati a farsi una prima idea di ciò che sarà la creazione finale. Al momento non sappiamo ancora quali contenuti includerà la versione dimostrativa, ma sicuramente ci verrà permesso di affrontare un paio di livelli presenti nel gioco, in modo da assaggiare le nuove meccaniche rhythm-game pensate da Nomura per variare il gameplay della serie. Vi ricordiamo che gran parte del focus della storia di questo nuovo capitolo della saga verterà sul personaggio di Kairi.

Ricordiamo inoltre che il lancio di Kingdom Hearts Melody of Memory è fissato per il 13 novembre 2020 per tutte le macchine da gioco citate all’inizio dell’articolo. Avete già pre-ordinato il gioco? Intanto, specifichiamo che al momento si tratta dell’unico capitolo del franchise pronto a sbarcare su Switch, dato che a quanto pare Square Enix non ha intenzione di portare (almeno per adesso) la sua saga sulla console di Nintendo.