Henry Cavill non parteciperà alle nuove riprese di Justice League

Durante un’intervista rilasciata a Collider Henry Cavill, interprete di Superman, ha dichiarato di non prendere parte alle nuove riprese di Justice League per lo Snyder Cut. Ecco quanto ha detto:

“Nessuna nuova ripresa, no. È tutto ciò che è già stato fatto. Ovviamente non so come le cose si evolveranno, cambieranno e si adatteranno a seconda di una diversa durata del film e di qualunque cosa possa accadere in post-produzione. Qualunque lezione si possa trarre da…. quanto sono passati quattro anni dall’uscita di Justice League? Quattro anni. Quattro anni di reazioni dei fan. Per me … ora rimango solo a guardare.”

La nostra recente chat con Sean O’Connell, autore di Release the Snyder Cut, ha rivelato che la decisione originale di non girare nuovi filmati potrebbe essere stata semplicemente correlata a COVID, quindi è possibile che siano state risolte le misure di sicurezza appropriate. Mentre le cose potrebbero cambiare e vedere Cavill prendere effettivamente parte alla fotografia aggiuntiva, con il suo programma attualmente pieno di riprese della seconda stagione di The Witcher nel Regno Unito e protocolli di pandemia che rendono quasi impossibile viaggiare tra le due produzioni, è probabile che Snyder dovrà davvero lavorare. con qualunque filmato abbia per il personaggio.

Secondo quanto riferito, la Snyder Cut avrà bisogno di circa $ 20-30 milioni per completare correttamente il montaggio e gli effetti visivi della visione originale del regista. Anche la troupe originale di post-produzione dovrebbe tornare insieme ai membri del cast per registrare ulteriori dialoghi per il montaggio. Il film completo dovrebbe debuttare nel 2021.

Rilasciato nel novembre 2017, il film direto da Zack Snyder ha ottenuto recensioni contrastanti da parte di critica e pubblico, elogiando l’azione e le prestazioni di Gadot e Miller mentre criticava ogni altro aspetto del film. Justice League è considerato una bomba al botteghino avendo incassato solo $658 milioni.