Football Manager 2021 arriverà nei negozi dal 24 novembre

Tutti gli appassionati di calcio possono finalmente segnare il giorno più atteso dell’anno sul calendario. Football Manager 2021 sarà disponibile il 24 novembre su Epic Games Store e Steam. Quest’anno la serie sarà disponibile su più piattaforme diverse che mai, visto che tornerà su Xbox per la prima volta dal 2007. Il titolo arriva dopo che il precedente capitolo del manageriale di Sports Interactive e SEGA ha battuto ogni record della serie; tra l’altro, la precedente iterazione negli scorsi giorni è stata resa scaricabile gratuitamente da Epic Games Store.

Da oggi, fino al lancio, tutti gli appassionati che pre-acquisteranno Football Manager 2021 (per PC e Mac), da un rivenditore autorizzato SEGA riceveranno un 10% di sconto sul prezzo d’acquisto del gioco e avranno modo di iniziare in anticipo la propria carriera in panchina grazie alla versione in accesso anticipato dell’opera, che sarà disponibile circa due settimane prima della data d’uscita. Tutte le carriere in modalità giocatore singolo avviate durante questa fase potranno essere continuate senza problemi nella versione finale del gioco. La fase in accesso anticipato sarà disponibile per la prima volta anche per la versione Epic Games Store, nonché, come al solito, per quella Steam.

Football Manager 2021 torna a concentrarsi sul ruolo dell’allenatore, e aggiunge una serie di nuovi strumenti che permetteranno agli aspiranti mister di sviluppare al meglio la propria personalità e il talento a bordocampo. Le nuove funzioni e gli aggiornamenti garantiranno un grado di autenticità calcistica mai raggiunto in precedenza, ma introdurranno anche nuovi livelli di profondità e intensità emotiva. Inizieremo a raccontare e spiegare nel dettaglio le nuove funzionalità e gli aggiornamenti sulle licenze a partire dall’inizio di ottobre, tramite i canali social media di Football Manager e il sito ufficiale.

Lo studio director di Sports Interactive, Miles Jacobson, ha dichiarato:

Football Manager 2021 rappresenta un’edizione storica per il nostro studio. Stiamo per portare l’esperienza di FM su più piattaforme che mai e daremo la possibilità ad ancora più giocatori di allenare la propria squadra del cuore, che sia da PC, direttamente dal divano di casa, oppure da mobile grazie a smartphone e tablet.

Per la prima volta da più di dieci anni, Football Manager ritorna anche su Xbox. In uscita entro la fine dell’anno, Football Manager 2021 Xbox Edition è una versione del gioco, sviluppata sulla base dell’edizione Touch, realizzata appositamente per essere vissuta al meglio con il controller Xbox.

Il prodotto su Xbox sarà disponibile tramite Xbox Store e sarà un titolo digitale Play Anywhere, per cui consentirà ai giocatori di continuare la propria carriera indifferentemente su console Xbox e su PC con Windows 10. Il gioco sarà disponibile sia su Xbox One, sia sulle console di nuova generazione, Xbox Series S e Xbox Series X, in arrivo a novembre, e basta acquistarne una sola copia per poterlo giocare su tutte le piattaforme dell’ecosistema Xbox.

Maggiori informazioni e tutte le funzionalità saranno svelate sui canali social di FM agli inizi di novembre.