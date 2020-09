ISFE presenterà lunedì i risultati del progetto Games in Schools

In vista della pubblicazione, prevista per la prossima settimana, dell’aggiornamento del Piano d’azione per l’istruzione digitale della Commissione Europea, ISFE – Interactive Software Federation of Europe, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Europa – presenterà lunedì i risultati del progetto Games in Schools, tra cui conun nuovo manuale per gli insegnanti creato in collaborazione European Schoolnet.

Games in Schools è un progetto nato per fornire agli insegnanti gli strumenti per utilizzare i videogiochi come supporto pedagogico in classe e strumento per coinvolgere maggiormente gli studenti nelle lezioni, facilitando al contempo lo sviluppo delle competenze digitali, aumentando l’alfabetizzazione digitale e contribuendo a colmare il divario di competenze digitali in Europa. Al progetto, sostenuto in Italia da IIDEA, hanno partecipato più di 4.200 insegnanti da tutta Europa.