Chadwick Boseman: un murale dedicato all’attore è stato creato a Downtown Disney

Downtown Disney ha svelato un nuovo murale dedicato alla star di Black Panther Chadwick Boseman. L’attore è morto il 28 agosto all’età di 43 anni dopo una battaglia segreta contro il cancro al colon. Solo una manciata di persone veramente vicine a Boseman sapeva con cosa aveva a che fare, il che risale a quando era sul set di Black Panther. Alcune settimane dopo la sua scomparsa, il mondo è ancora in lutto e rende omaggio ad un grande uomo oltre che un grande attore.

Nikkolas Smith è l’artista responsabile del nuovo murale di Chadwick Boseman. Ha condiviso sui social le immagini del murale di Downtown Disney, in cui viene ritratto Boseman che fa il saluto Wakanda a un bambino che indossa una maschera da Black Panther.

Il nuovo murale di Downtown Disney arriva dopo che la Marvel Comics ha iniziato a stampare tributi a Chadwick Boseman: la maschera di Black Panther è insieme a uno striscione con il nome dell’attore, e ad una scritta “Rest in Power“. È solo un altro promemoria del segno che Boseman ha lasciato al mondo nel suo breve periodo sulla Terra, che va ben oltre i fumetti, il Marvel Cinematic Universe e il grande schermo.

Il pastore di Chadwick Boseman, Gershom Sikaala ha fornito una guida spirituale all’attore durante i suoi ultimi quattro anni, anche se Sikaala dice che Boseman lo ha aiutato altrettanto. I due si sono avvicinati e hanno parlato di molte questioni al di fuori della fede. Sikaala ha anche recentemente affermato che Boseman è stato in grado di dargli consigli su come aiutare a navigare nei media in una luce più positiva.

Il regista di Black Panther Ryan Coogler ha rivelato di non sapere nemmeno che Chadwick Boseman fosse malato quando stavano girando il film. L’ha scoperto dopo la sua morte, come la maggior parte del mondo.