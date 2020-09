R-Type Final 2: mostrato il trailer dal TGS 2020

Un paio di giorni fa vi avevamo fatto sapere il periodo d’uscita di R-Type Final 2, shooter a scorrimento orizzontale in sviluppo da parte di Granzella. In quella stessa news vi avevamo detto che il 25 settembre sarebbe arrivato dell’altro. In pieno TGS 2020, infatti, è stato pubblicato un nuovo trailer, il terzo, che mostra fasi di gameplay e una piccola parte nella personalizzazione delle astronavi.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dalla primavera 2021.

Questa la descrizione di R-Type Final 2, attraverso il sito ufficiale:

In quest’ultima versione del gioco R-Type, tutti i combattenti apparsi in R-Type Final, gli attacchi, l’operabilità e l’emozionante sensazione del gameplay saranno intensificate.

Inoltre, saranno disponibili più elementi personalizzabili per i giocatori.

I livelli sono stati ricostruiti da zero per il nuovo gioco. Siccome questo sarà il primo gioco R-Type da quando i display 16: 9 sono diventati lo standard, la struttura dello schermo è stata rivista per migliorare la giocabilità e per renderlo lo sparatutto a scorrimento laterale più eccitante e divertente. Inoltre, i livelli che apparivano nel capitolo precedente torneranno con nuove situazioni e interpretazioni.

Sebbene il livello di difficoltà del gioco sia originariamente alto, questo gioco consente al giocatore di impostare un livello di difficoltà da un intervallo più ampio in base alle proprie capacità.

Più alto è il livello di difficoltà, più punteggi otterrà il giocatore. Consente inoltre ai giocatori di competere con i punteggi dei piloti R-Type di tutto il mondo.