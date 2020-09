Animal Crossing New Horizons: il nuovo aggiornamento ci prepara ad Halloween

È arrivato l’autunno ad Animal Crossing: New Horizons, con ghiande e pigne che cadono dagli alberi, in attesa di essere utilizzate per nuovi schemi fai da te. Ma ci sono altri contenuti in arrivo. Il 30 settembre è previsto un nuovo aggiornamento gratuito per l’opera, disponibile per Nintendo Switch, che aggiunge alcuni tocchi spettrali alla stagione con costumi di Halloween, opzioni di personalizzazione dei personaggi, progetti fai-da-te e festeggiamenti.

Nuovi costumi spettrali, personalizzazioni inquietanti dei personaggi e reazioni spaventose sono visibili nel nuovo trailer. Ecco una panoramica delle nuove funzioni che l’aggiornamento gratuito aggiungerà ad Animal Crossing New Horizons a partire dal 30 settembre:

Coltivazione delle Zucche: i germogli di zucca sono disponibili nel gioco da Florindo tutto l’anno o nella Bottega di Nook nel solo mese di ottobre. Una volta che le zucche sono cresciute, potranno essere raccolte e utilizzate in progetti fai-da-te a base di zucca.

Preparativi per Halloween: le zucche sono solo l’inizio dei festeggiamenti a tema Halloween in arrivo. Per prepararsi a dovere al grande giorno, i giocatori possono iniziare in anticipo a fare scorta di caramelle. Presso il negozio delle Sorelle Ago e Filo, durante il mese di ottobre, è possibile acquistare costumi, tra cui un costume stregonesco o un costume da mummia. La pittura per il corpo e le lenti a contatto colorate sono disponibili scambiando le miglia Nook. Gli amici residenti distribuiranno anche schemi fai-da-te a tema Halloween.

Celebrazioni per la Notte di Halloween: nella notte di Halloween, il 31 ottobre dopo le ore 17:00, gli abitanti si raduneranno nella piazza che sarà adornata con una serie di decorazioni a tema. I giocatori riceveranno anche la visita di un misterioso ospite: Jack, lo “zar di Halloween”. Offrendo a Jack lecca-lecca e caramelle, i giocatori guadagnano ricompense spettrali nel gioco. Conservare delle caramelle per gli amici abitanti aiuta i giocatori a evitare di essere presi in giro da loro. Fortunatamente, è possibile imparare un paio di nuove reazioni per esprimere in modo appropriato i sentimenti di paura.

Lista dei Sogni preferiti: la possibilità di fare un pisolino e visitare altre isole nei sogni è stata introdotta quest’estate. Ora, i giocatori potranno stilare un elenco delle loro isole preferite da visitare nei sogni, rendendo più facile poterle raggiungere di nuovo in qualsiasi momento.

Aggiornamento NookLink – Anche il servizio NookLink nell’app per smartphone Nintendo Switch Online riceverà un aggiornamento all’inizio di ottobre. I giocatori potranno infatti utilizzare il proprio dispositivo per eseguire reazioni nel gioco. Che ne dici di usarlo per questa occasione?

Il prossimo aggiornamento di Animal Crossing New Horizons arriverà a fine novembre. L’aggiornamento autunnale di Animal Crossing: New Horizons introdurrà festeggiamenti a tema Halloween, la coltivazione delle zucche e un aggiornamento per il servizio NookLink nell’app Nintendo Switch Online.