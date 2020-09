Avatar 2: mostrate nuove interessanti foto del set

Il produttore Jon Landau ha rivelato su Instagram due nuove foto dietro le quinte dal set neozelandese dei sequel di Avatar di James Cameron in fase di sviluppo, fornendoci il nostro primo sguardo al ritorno dei cattivi del primo film sotto forma del team delle operazioni di sicurezza della RDA, precedentemente guidato dal colonnello Miles Quaritch interpretato da Stephen Lang.

Il cast della serie di film include Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh, Vin Diesel, Jemaine Clement e Oona Chaplin insieme a una serie di giovani attori. I membri del cast di ritorno includono Sam Worthington, Zoe Saldana, Joel David Moore, Dileep Rao, Stephen Lang, Matt Gerald e Sigourney Weaver. James Cameron ha recentemente spiegato che il colonnello Miles Quaritch tornerà per tutti e quattro i sequel e sarà il cattivo principale della storia. Le riprese di Avatar 2 e Avatar 3 sono iniziate ufficialmente il 25 settembre 2017.

Dopo un po’ di cambiamenti di programma, e malgrado le insistenza di Cameron nel non far uscire il secondo capitolo in ritardo, Avatar 2 è stato posticipato di un anno intero dal 17 dicembre 2021 al 22 dicembre 2022. Mentre Avatar 3 è stato rinviato dal 22 dicembre 2023 al dicembre 2024 con Avatar 4 in arrivo due anni dopo il 18 dicembre 2026 (originariamente dicembre 2025) e Avatar 5 il 22 dicembre 2028 (originariamente 17 dicembre 2027). Sebbene il capitolo 4 e il capitolo 5 usciranno solo qualora i precedenti due titoli avranno successo al botteghino.

