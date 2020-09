Monster Hunter Rise: mostrate fasi gameplay al TGS 2020

Durante lo streaming Capcom andato in onda poco fa, dopo Resident Evil Village, è stato mostrato Monster Hunter Rise, titolo annunciato la scorsa settimana al Nintendo Direct, che uscirà come esclusiva Nintendo Switch. È stato mostrato nuovamente il trailer che lo aveva rivelato proprio all’evento Nintendo, che fa vedere il mondo di gioco, armi mostri ed altro. In più però sono state fatte vedere fase inedite di gameplay.

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 21 marzo 2021.

Dopo il trailer, sono state mostrate delle fasi di gameplay, che vi facciamo vedere tramite il sito Twinfinite. Viene fatto vedere, per più di un minuto di gioco, una fase in cui il personaggio corre sui muri e salta da una montagna all’altra, che sembra estremamente interessante, a cui si alternano combattimenti con i mostri.

In più, si vede anche una fase incentrata su Palamute, la creatura che aiuta il nostro protagonista facendolo spostare più veloce da una parte all’altra del mondo o con nuove soluzioni offensive.

Questa una piccola descrizione di Monster Hunter Rise attraverso il sito ufficiale:

Rimuovi tutte le barriere durante la tua caccia, senza nessun caricamento tra ciascuna area di combattimento. Attraversa ogni mappa come mai prima d’ora con nuovi strumenti per il movimento e l’esplorazione. E con mostri completamente nuovi, che portano nuove emozioni ed sensazioni! Preparati per un’esperienza di caccia diversa da qualsiasi altra cosa vista prima!