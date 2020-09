Amazon ordina lo spin-off di The Boys

Dopo aver ricevuto ulteriori recensioni entusiastiche da parte della critica e del pubblico, Amazon sta cercando di mantenere vivo il successo di The Boys, iniziando lo sviluppo di una serie spin-off insieme a una terza stagione della sua serie principale. Craig Rosenberg, produttore esecutivo e scrittore della serie principale, sta scrivendo il pilot per il potenziale spin-off ed è pronto a fungere da showrunner e produttore esecutivo per il nuovo progetto insieme al creatore della serie principale Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg e James Weaver di Point Gray Pictures e Neal H. Moritz e Payun Shetty di Original Film, mentre Amazon Studios e Sony Pictures Television produrranno.

Lo spin-off sarà ambientato nell’unico college americano per giovani supereroi adulti, inefficacemente indicato come supes, gestito da Vought International ed è stato descritto come “una serie irriverente e R-rated che esplora la vita di supereroi ormonali e competitivi per mettere alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali ”, unendo le insidie di una serie universitaria con la natura aggressiva e competitiva di The Hunger Games e il cuore, la satira e il volgare della serie principale.

Nella seconda stagione, i ragazzi sono in fuga dalla legge, braccati dai Supes, e cercano disperatamente di riorganizzarsi e combattere contro Vought. Nascosti, Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon) e Kimiko (Karen Fukuhara) cercano di adattarsi a una nuova normalità, con Butcher (Karl Urban) introvabile. Nel frattempo, Starlight (Erin Moriarty) deve prendere il suo posto in The Seven mentre Homelander (Antony Starr) punta a prendere il controllo completo. Il suo potere è minacciato dall’aggiunta di Stormfront (Aya Cash), una nuova Supe esperta di social media, che ha un progetto tutto suo. Inoltre, la minaccia Supervillain è al centro della scena e fa ondate mentre Vought cerca di capitalizzare la paranoia della nazione.

La serie è stata creata da Evan Goldberg e Seth Rogen, che sono responsabili di un’altra serie sovversiva ispirata ai fumetti, Preacher di AMC e il creatore di Supernatural Eric Kripke. La stagione 1 di The Boys è già da ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video.