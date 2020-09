Marvel’s Avengers: nuova patch disponibile con tanto di regali

Dopo l’ultima patch con un carico da 1000 per Marvel’s Avengers è l’ora dell’update 1.3.1 il quale, seppur meno pesante rispetto al suo predecessore, ha comunque portato una serie di fix interessanti, ma non solo.

Tale update è mirato a risolvere un problema a causa del quale i giocatori non riuscivano ad accettare le Missioni di Fazione. Dato che tale bug ha portato alla non ricezione, da parte dei giocatori, di specifiche e rare ricompense, la Crystal Dynamics ha pensato di garantire loro alcuni regali per “scusarsi dell’inconveniente”.

Parliamo di 250 polychron e 500 Uru e questi possono essere riscattati da oggi fino alle ore 19 italiane del giorno 1 ottobre. Per riceverlo vi basetrà visualizzare una delle vostre Carte Sfida.

Altri cambiamenti minori si focalizzano su Captain America, il quale può ora sfondare attraverso le porte, è stata aumentata la sensibilità di risposta quando si entra in volo sprint da un salto con Iron Man, così come migliorata la risposta di Thor quando attacca con attacchi leggeri. Sul sito uffciale potrete trovare l’intera patch log dell’aggiornamento.