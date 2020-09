100 Thieves aggiunge alcuni membri chiave al team

100 Thieves, azienda nordamericana di sport e lifestyle di gioco, ha aggiunto alcuni membri chiave al suo team esecutivo sotto forma di: Mark Rasoul come vicepresidente, marketing; Julie Van come vice presidente, persone; e Jeremy Azevedo come vice presidente.

L’ex direttore marketing del marchio per Call of Duty Esports presso Activision Blizzard , Rasoul ha anche lavorato come dirigente marketing presso adidas Basketball, nel ruolo di direttore del marketing digitale e PR.

Van proviene dalla Lucky Strike Entertainment, dove era vicepresidente per le persone e la cultura. Avrà un ruolo fondamentale nel guidare il talento e la cultura che riflettono la “filosofia di 100 Thieves”.

In qualità di vicepresidente dei contenuti, Azevedo avrà il compito di far crescere il lato dell’intrattenimento del business 100 Thieves, con particolare attenzione alla creazione di contenuti premium. Azevedo ha oltre 10 anni di esperienza nei video online ed è stato un dirigente di media digitali che ha gestito direttamente molti marchi del settore, tra cui IGN , Group Nine Media, Machinima e Jukin Media.

Queste assunzioni di livello C seguono un anno di crescita positiva per 100 Thieves quando la società ha aperto la sua sede centrale all’avanguardia di 100 Thieves Cash App Compound a gennaio. Inoltre, 100 Thieves hanno aggiunto creatori di contenuti tra cui Neekolul (vero nome sconosciuto), creato un nuovo team di Esport VALORANT competitivo e ospitato la serie di tornei Gamers For Equality.