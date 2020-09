Xbox Live Gold: The Division 2 tra i titoli gratuiti del fine settimana

Anche questa settimana si passano in rassegna i nuovi titoli gratuiti del weekend disponibili. I giochi che state per vedere saranno disponibili su Xbox One sia tramite Xbox Live Gold che Xbox Game Pass Ultimate.

I titoli in questione sono The Division 2, Bomber Crew e Warhammer Vermintide 2. The Division 2 è già disponibile gratuitamente fino al 27 settembre su PC e PS4.

The Division 2 – con una diversa ambientazione rispetto al primo titolo, il gioco targato Ubisoft ci porta in quel di Washington per continuare a vivere le eroiche gesta della Divisione in un looter-shooter pieno zeppo di contenuti.

Warhammer Vermintide 2 – secondo capitolo del gioco cooperativo a quattro giocatori ambientato nel mondo fantasy di Warhammer e con un gameplay che strizza l’occhio al classico Left 4 Dead.

Bomber Crew – l’opera porta gli utenti in un’esperienza simulativa all’interno dei bombardieri della Seconda Guerra Mondiale, nel quale dovrete gestire le vostre munizioni, il carburante e pilotare il vostro bombardiere personale.

Da porre attenzione al fatto che i primi due titoli sono in sconto in questo momento. The Division 2 è acquistabile con uno sconto del 67%, mentre Vermintide 2 ha uno sconto del 75% sulla Ultimate Edition. Allora, qualcuno abbonato a Xbox Live Gold ha intenzione di provare uno di questi titoli?