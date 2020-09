Il Team Liquid lancia nuova linea di merchandising per il 20 ° anniversario

Il Team Liquid ha rilasciato oggi una nuova linea di merchandising per celebrare il 20 ° anniversario dell’organizzazione. I fan possono scegliere tra diverse opzioni che si adattano a quasi ogni clima.

Liquid è un’iconica organizzazione di Esport nata come clan Battle.net e sito della community di StarCraft . Da allora, l’organizzazione è cresciuta fino a includere dozzine di giocatori professionisti in 17 giochi diversi, come League of Legends , CS: GO ,Rainbow Six: Siege e VALORANT . Liquid si è anche ramificato in altri settori come la produzione video e ha gestito la popolare rete wiki, Liquipedia.

Per celebrare i 20 anni in cui è stato in prima linea nel mondo degli Esport, Liquid ha rilasciato una capsule di merchandising Liquid Legacy.

The Team Liquid Legacy is the foundation for where we are today. This capsule pays homage to our history and refreshes our classic look for 2020 and beyond. This is history in the making.

♞ https://t.co/dqz19Lx4uV ♞ pic.twitter.com/GU3sR8Aw2D — Team Liquid (@TeamLiquid) September 24, 2020

La capsule di merchandising include un bomber reversibile, una felpa con cappuccio, due versioni di una giacca con zip, una maglietta in jersey legacy e un tappetino per il campionato del mondo. Le opzioni di abbigliamento variano di prezzo in base a ciò che è selezionato.

L’opzione di abbigliamento più economica è la Legacy Jersey SS Tee, che costa $ 40 e presenta il logo e il nome Liquid sul davanti. La Legacy Zip Hoodie è il prossimo articolo più conveniente, che costa $ 75.

I fan di Hardcore Liquid possono acquistare la giacca con zip Liquid Official 2020 non sponsorizzata per $ 89 o acquistare l’opzione sponsorizzata per $ 94, che include sponsor Liquid sulle maniche e sul retro. Il bombardiere reversibile Liquid costa $ 150 e presenta un esterno bianco solido e un interno dorato, che può essere capovolto se lo si desidera.

Il mousepad del campionato mondiale presenta il roster della Liquid League 2020 in un mockup di cartone animato su una superficie di 35 x 16 pollici. Questo pezzo unico di merchandising costa $ 30 e inizierà la spedizione il 1 ° ottobre.

I fan di Liquid possono acquistare gli articoli Legacy dal negozio Liquid ufficiale .