Crash Bandicoot 4 It’s About Time: ufficiale il multiplayer locale

Dopo un recente leak, è ora confermato ufficialmente che Crash Bandicoot 4 It’s About Time avrà modalità di gioco in multiplayer locale. È stata IGN a rilasciare il video che potrete trovare in calce e si rivela essere il primo gameplay in assoluto.

Il filmato, dalla durata di più di 3 minuti, mostra le modaltà competitive come Checkpoint Race e Crate Combo. Possiamo inoltre dare la prima occhiata al Falso Crash e alla Falsa Coco.

Il multiplayer sarà diviso in due categorie, ovvero competitivo e cooperativo. Mentre le modalità competitive ospiteranno fino a 4 giocatori che si battono per il punteggio più alto, quelle cooperative tramite il Pass N. Play funzioneranno diversamente. Si tratta di rigiocare i livelli della storia (sia normali che N. Verted) e i giocatori si scambieranno di volta in volta. Certo, non è proprio la stessa cosa di avere più giocatori a schermo contemporaneamente, ma può rivelarsi interessante.

Il gameplay ufficiale del Pass N. Play dovrebbe essere rivelato a breve, nei giorni a venire, quindi rimanete con noi!

Infine, vi ricordiamo che Crash Bandicoot 4 It’s About Time verrà pubblicato il 2 ottobre per Xbox One e PlayStation 4. Si vocifera, inoltre, una possibile versione per Nintendo Switch proveniente direttamente dalla pagina ufficiale del titolo ma Activision non si è ancora espressa a riguardo. In ogni caso, GamesVillage vi terrà aggiornati.