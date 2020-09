Halo Infinite non dispone ancora di una data d’uscita

Sin dall’inizio, 343 Industries doveva essere la bandiera della next-gen di Microsoft con Halo Infinite al lancio di Xbox Series X e S a novembre. Purtroppo però, il titolo della famosissima saga non risultava ancora pronto e si è quindi deciso di rimandarlo al prossimo anno. Lo studio non ha ancora fatto sapere molto a riguardo.

Brian Jarrard, Community Director di 343i, ha postato su Twitter la seguente dichiarazione, “Non abbiamo ancora appuntato una data d’uscita per Halo Infinite. Tutto ciò che vedete sui siti dei rivenditori sono solo placeholder e/o speculazione“. Questo, a dir la verità, sembra piuttosto ovvio, sebbene qualche rumor riguardo una finestra di lancio era venuto fuori.

Questo però, può anche voler dire che vi sia ancora molto, ma molto lavoro da fare, visto che la stessa 343 Industries non è ancora sicura su una data d’uscita ufficiale o, ancor più su una finestra di lancio. Possiamo star certi però che ci vorrà un bel po’ per vedere altro gameplay di Halo Infinite, quindi trovate anche altro per l’attesa. Ad esempio, potrete continuare a vedere il gameplay della demo, no?

GamesVillage vi ricorda che Xbox Series X e S usciranno come previsto il giorno 10 novembre al prezzo, rispettivamente, di €499 e €299.

PSA: We haven’t locked on release date for Halo Infinite yet. Anything you see on a retail site is just placeholder / speculation.

— Brian Jarrard (@ske7ch) September 24, 2020