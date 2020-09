Yakuza: probabile adattamento per live action

La serie di Yakuza ha fatto decisamente molta strada in occidente, ed ha sicuramente contribuito al successo degli altri titoli prettamente nipponici nel resto del mondo. Ora la serie ha trovato un nuovo livello di successo al di fuori della sua patria, il Giappone, con l’ultimo gioco della serie, Yakuza Like a Dragon, in uscita su più piattaforme. Ma sembra che il franchise abbia anche catturato l’attenzione di un media diverso.

Come riportato da Variety, un adattamento live action della serie è in lavorazione in una partnership tra Sega, 1212 e Wild Sheep. Non si sa molto altro, al di fuori che il film seguirà il protagonista originale della serie, Kazuma Kiryu. Non è chiaro chi lo distribuirà o quando inizieranno effettivamente le riprese (per la maggior parte delle principali produzioni sono state interrotte a causa del COVID). Tuttavia, questo non rappresenta un caso isolato, dal momento che la serie aveva già avuto un adattamento in live action del primo gioco, il cui titolo era, ironicamente, Like a Dragon, anche se all’epoca non poteva esserci alcuna correlazione col nome dell’ultimo capitolo della saga.

Probabilmente non sentiremo parlare del film ancora per un bel po’, ma per quanto riguarda l’ultimo gioco, Yakuza Like a Dragon uscirà il 13 novembre per PlayStation 4, Xbox One e PC, e il 10 novembre per Xbox Series S e Series X .