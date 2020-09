Spelunky 2: la modalità co-op non ci sarà su PC

Spelunky 2 è uscito da alcune settimane su Playstation 4, e anche i giocatori PC potranno unirsi alla festa a partire dalla prossima settimana. Tuttavia, al lancio mancherà una caratteristica chiave del titolo: nella giornata di oggi, Derek Yu ha annunciato che il gioco uscirà senza la modalità cooperativa online nella versione per PC. Tuttavia, non tutto il male viene per nuocere: date pure un’occhiata qui sotto.

Pare infatti che, quando la modalità co-op verrà di nuovo incorporata su PC, questo supporterà anche il cross-play con Playstation 4. Capite bene che la notizia è estremamente positiva. Non abbiamo ancora una data precisa per questo aggiornamento, ma sembra che non dovremo aspettare troppo a lungo prima che venga aggiunto. Sembra inoltre che il team abbia già pubblicato alcune patch che mostrano il titolo sensibilmente migliorato.

Dopo aver attivato la cooperativa online, il team ha già dei piani per ciò che verrà dopo. Il primo potrebbe essere alcune nuove modalità PvP. Non è certamente qualcosa che potevamo attenderci da un titolo di Spelunky, ma suona sicuramente divertente, soprattutto se riuscirete a utilizzare alcuni degli oggetti più folli della campagna principale.

Spelunky 2 è ora disponibile su PS4 e verrà lanciato su PC il 29 settembre.

Spelunky 2 is coming to Steam next Tuesday! Unfortunately, we decided not to release with online co-op enabled – that way we can improve it without delaying the release. The upside is that when we add it back, it will have cross-play with PS4! (…)https://t.co/8lKyxjbxh9

— Derek Yu (@mossmouth) September 25, 2020