Mass Effect Trilogy non arriverà prima del 2021

Negli ultimi mesi, abbiamo sentito parlare diverse volte di una probabile remastered della trilogia del celebre gioco di ruolo creato da BioWare. Stiamo parlando dell’attesissima Mass Effect Trilogy, di cui non è ancora stato annunciato nulla. Ciò ci fa presupporre che l’edizione che comprende i primi tre capitoli della saga non arriveranno prima del 2021.

In un articolo di GamesBeat, è stato riportato che EA ha fissato per il prossimo anno la Mass Effect Legendary Edition. Per quanto riguarda Mass Effect Trilogy, voci di corridoio speculavano che sarebbe stata pubblicata addirittura nel corso di questo autunno. Sfortunatamente, tutti i rumor si sono rivelati infondati.