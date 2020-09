Xbox: la nuova app per iOS permette di giocare in streaming

Nonostante il Cloud streaming sia ancora vietato dalle linee guida di Apple, Microsoft ha deciso di pubblicare una nuova app targata Xbox che consentirà il gioco in streaming direttamente dai propri dispositivi compatibili.

Questa feature è diventata realtà già da diverso tempo per tutti gli utenti Android. In pratica, il programma permette di accendere la propria Xbox One ed accedere alla propria libreria. Ovviamente, sarà possibile riprodurre il titolo scelto sul proprio smartphone o tablet in maniera completamente gratuita.

Ancora non sappiamo la data di uscita specifica per tutti coloro che usufruiscono di device Apple. Nonostante ci fosse il blocco del cloud streaming, già esistono diversi software nell’App Store che utilizzano la funzione.