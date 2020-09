Monster Hunter Rise: pubblicato un nuovo video dedicato al gameplay

Durante il Tokyo Game Show 2020, abbiamo avuto modo di vedere nuovi contenuti riguardanti l’attesissimo Monster Hunter Rise. Il filmato mostrato all’evento digitale dura ben sette minuti. Durante il corso della videoclip sono state fornite ulteriori informazioni su ciò che dovremo aspettarci.

Un’attenzione speciale è stata dedicata al misterioso Wirebug. Questo insetto particolare ci permetterà di scalare alture e colline, infatti fungerà da vero e proprio rampino. In Monster Hunter Rise tutte le aree di combattimento sembrano interconnesse, nonostante ciò, ancora non sappiamo molto sul nuovo gioco di ruolo.

Non a caso il suo annuncio è arrivato soltanto una settimana fa. Tuttavia, conosciamo che la sua data d’uscita è fissata per il 26 marzo 2021 per Nintendo Switch.