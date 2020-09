Nvidia Store: Leakate per errore email degli utenti

Sembra esserci un difetto nel negozio web di Nvidia che fa visualizzare a caso l’indirizzo e-mail e altre informazioni personali di altri acquirenti. Un utente di Reddit ha pubblicato uno screenshot di quello che sembra essere l’indirizzo mail di un cliente leakato proprio dallo store di Nvidia e sembra che non si tratti di una segnalazione isolata.

La situazione sembra essere simile a un bug di memorizzazione nella cache del 2015 che ha causato la visualizzazione delle informazioni sull’account di altri utenti da parte di Steam.

Momentaneamente, Nvidia sta ancora indagando sulle possibili cause di questo grave problema e, nonostante non rappresenti un’esagerata minaccia per gli utenti, deve assolutamente essere fixato in prima possibile e la stessa compagnia afferma che sta facendo del suo meglio per sistemare il tutto.

Se avete un’account sullo store di Nvidia, fate attenzione ad eventuali Email Phishing.