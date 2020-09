Realme annuncia il primo Smart TV SLED

Oggi Realme ha annunciato la prima smart TV SLED 4K al mondo.

Ovviamente, non è ancora pronta per essere messa in vendita, ma presenterà un’interessante alternativa ai display basati su Quantum Dot (QLED).

La tecnologia SLED debutterà su un televisore da 55 pollici. Il nuovo tipo di pannello fornirà una copertura del 108% dello spettro dei colori NTSC, ma manterrà sotto controllo la quantità di luce blu.

SLED è considerata una nuova interpretazione della formula LCD, la principale innovazione per quanto riguarda la retroilluminazione. In genere, la retroilluminazione avviene con una luce bianca che viene poi fatta passare attraverso i filtri RGB per creare la familiare tripletta di colori Rosso, Giallo e Blu.

Nel caso di SLED la retroilluminazione utilizza LED rossi, verdi e blu per creare la Combinazione di colori

Nonostante questo, l’obiettivo non è ottenere una luce rossa, verde e blu qualsiasi, ma ottenere la lunghezza d’onda ottimale per ogni colore. Questo aiuta ad avere uno spettro di colori più ampio e migliora la qualità dell’immagine in generale.

Realme ritiene che uno Smart TV SLED sia un approccio al problema superiore rispetto a QLED. I concorrenti come Samsung e OnePlus hanno già televisori QLED nel mercato indiano, questo è il tentativo di Realme di batterli.