DYSON SPHERE PROGRAM: Il Factorio nello spazio

Negli ultimi tempi, i giocatori in che erano in gerca di un titolo gestionale in cui costruire enormi complessi industriali nel modo più strategico e intelligente possibile hanno trovato sfogo alla loro passione grazie a Factorio, il noto videogioco gestionale di Wube Software LTD. che permette ai giocatori di costruire e gestire la propria fabbrica. In questo ultimo periodo, però, sembrano arrivare voci di un nuovo videogioco che approderà su steam il prossimo anno chiamato Dyson Sphere Program.

Sembra che il titolo apporderà su Steam il prossimo anno (in accesso anticipato) e, da quello che si può evincere dai video trailer e dagli screenshot, sarà un Factorio a livello interstellare, dove la nostra fabbrica non sarà rilegata ad un singolo pianeta, ma verrà ampliata a diversi coripi celesti in giro per l’universo.

Non sappiamo ancora nulla riguardo le meccaniche precise di Dyson Sphere Program, ma il titolo sembra essere molto interessante e siamo sicuri che, prossimamente, avremo maggiori informazioni da condividere con voi.

Ecco il video presentato al Tokyo Games Show riguardo: