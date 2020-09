Atelier Ryza 2: arriverà anche su PlayStation 5

Durante la sua presentazione al Tokyo Game Show 2020, Koei Tecmo ha condiviso alcune novità sul JRPG Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy. In primis, è stato pubblicato un nuovo trailer, con Ryza e i suoi amici in azione, che potete vedere in fondo alla notizia. Durante il filmato si sente anche un assaggio della canzone “Somewhen, Somewhere …” e viene dato un breve sguardo al gameplay e ai combattimenti.

Alla fine del trailer, c’è una piccola sorpesa. Atelier Ryza 2 sarà disponibile anche per PS5, oltre che alle già annunciate PS4, Nintendo Switch e PC. Il prezzo in Giappone è lo stesso per tutte le piattaforme (8.580 yen, circa 69 euro) e sarà disponibile un aggiornamento gratuito alla versione PS5 per coloro che acquisteranno la versione PS4.

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che la versione PS4 e PS5 saranno disponibili in Giappone dal 3 dicembre, e la versione PC da gennaio 2021. Ancora non è stata ufficializzata la data d’uscita in occidente, ma probabilmente potrebbe arrivare sempre nel primo mese del prossimo anno.

Annunciato a luglio, questa è un piccolo sunto dell’incipit della storia del secondo capitolo:

In Atelier Ryza 2 Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza ritorna per una nuovissima avventura, questa volta ambientata tre anni dopo i suoi eroici sforzi in Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Questo sequel dinamico si concentra sul viaggio di Ryza verso la Capitale Reale di Ashra-am Baird mentre esplora le antiche rovine cercando la verità dietro il mistero delle leggende perdute. Lungo la via, sarà in grado di apprendere nuove abilità utili per superare i pericoli intorno a lei, tra cui l’abilità di nuotare. La nuovissima tecnica di nuoto di Ryza aiuterà il personaggio non solo a scoprire i materiali acquatici ma anche per entrare nei dungeon subacquei.