Hyrule Warriors L’era della calamità: trailer e gameplay dal TGS 2020

Durante il TGS che sta andando in scena in questi giorni, Nintendo e Koei Tecmo hanno da poco concluso una live streaming dedicata a Hyrule Warriors L’era Della Calamità, prequel di The Legend of Zelda Breath of The Wild. Durante le due ore di streaming è stato mostrato un nuovo trailer (disponibile in italiano, che potete vedere in fondo alla notizia) e anche 14 minuti di gameplay.

È stato anche introdotto il nuovo personaggio Impa, un Seeker che lavora come assistente amministrativo del governo a Hyrule. Anche se molto giovane, gestisce gli affari del governo in modo eccellente e ha la massima fiducia in Zelda. È seria e diligente, ma a volte può essere un po ‘distratta.

Ricordiamo che Hyrule Warriors L’era Della Calamità sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch a partire dal 20 novembre.

Questo il trailer ufficiale:

Questi invece i 14 minuti di gameplay, incentrati sui combattimenti del protagonista Link:

La descrizione del gioco attraverso il Nintendo e-shop:

Un mondo familiare… : scopri il regno di Hyrule da una nuova prospettiva, prima che venisse messo a ferro e fuoco dalla calamità Ganon.

: scopri il regno di Hyrule da una nuova prospettiva, prima che venisse messo a ferro e fuoco dalla calamità Ganon. … con volti familiari : prendi il controllo di Link, Zelda e gli altri campioni di Hyrule ed ergiti a baluardo del regno!

: prendi il controllo di Link, Zelda e gli altri campioni di Hyrule ed ergiti a baluardo del regno! Combattimenti frenetici : usa potenti armi e strumenti magici per sconfiggere orde di nemici e affrontare mostri davvero formidabili.

: usa potenti armi e strumenti magici per sconfiggere orde di nemici e affrontare mostri davvero formidabili. Una narrazione avvincente: vivi una storia unica sul campo di battaglia e attraverso i filmati di intermezzo doppiati, mentre cerchi di fermare la grande calamità per salvare Hyrule!

Per altre informazioni, vi consigliamo, qualora lo vogliate, di leggere la nostra anteprima.