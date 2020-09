The last of Us Day: Tutte le novità sulla serie da parte di Naughty Dog

Come annunciato oggi su Twitter da Naughty Dog stessa, oggi è il the Last of Us Day e, per festeggiare, l’azienda ha deciso di fornirci una speciale anteprima su tutti i nuovi prodotti dedicata alla saga Horror che ha conquistato i cuori di tantissimi giocatori in tutto il mondo.

Se siete interessati, potete torvare il Tweet qui:

Per questo speciale evento, Naughty Dog ha deciso di offrire agli appassionati (specialmente i collezionisti) i seguenti oggetti firmati “The Last of Us”:

The Last of Us Parte II Original Soundtrack 2XLP Vinyl + Limited Edition Posters:

Un vinile contentente la soundtrack di The Last of Us parte II composta da Gustavo Santaolalla e Mac Quayle. Saranno compresi nella confezioni anche 2 poster in edizione limitata.

The Last of Us Board Game:

Un nuovo gioco da tavolo interamente dedicato alla serie di cui si hanno ancora poche informazioni.

La guida di The Last of Us Parte II Abby Cosplay:

Come sappiamo, il mondo dei Cosplayers è strettamente collegato a quello dei videogiochi e, grazie a questa guida, i fan interessanti potreanno imparare a creare un cosplay che sia fedele al personaggio di Abby.

Nuove Statue Premium di The Last of Us e The Last of Us Parte II:

Due nuove stuatuette inedite.

Nuovo tema gratuito di The Last of Us Part II per PS4:

Un nuovo tema gratuito per la home screen della vostra PS4

Tanti sconti:

E, per finire, ci sono innumerevoli sconti negli store per tutti i prodotti della serie tra cui proprio la remasted del primissimo capitolo! Se non avete ancora giocato questa fantastica serie, forse è il The Last of Us day rappresenta il momento giusto per dargli un’occhiata.