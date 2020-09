Runescape sta per arrivare su Steam

Una cosa è sicura, Runescape è sicuramente uno degli MMORPG più famosi e giocati di tutti i tempi, ed è incredibile vedere come un gioco uscito diversi anni fa, sia ancora estremamente popolato di giocari, in particolare per la sua semplicità di gioco.

L’attrattiva principale di Runescape è, senza ombra di dubbio, il suo alto livello di immersione che permette di far sentire i giocatori al centro dell’avventura.

Ora arrivano importanti novità per gli appassionati del titolo, visto che Runescape sta per arrivare anche su steam. Questo interesserà un po’ tutti, sia i nuovi giocatori che si avvicineranno per la prima volta al gioco, sia per i più esperti che vedranno la playerbase del gioco crescere oltre che avere la possibilità di costruire nuove amicizie all’interno del titolo.

Al momento, non si sa ancora nulla della data di rilascio, non ci resta che aspettare.