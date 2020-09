Jump Force: Hiei si mostra nel nuovo trailer

Bandai Namco Entertainment ha recentemente pubblicato in rete un nuovo trailer dedicato al prossimo personaggio che arriverà tramite DLC su Jump Force, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Nello specifico, la clip video ci permette di ammirare Hiei, character proveniente dall’universo legato a Yu Yu Hakusho.

Il personaggio si unirà ufficialmente all’interno del roster in Jump Force a partire da quest’autunno per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre gli utenti in possesso della versione Nintendo Switch dovranno persino aspettare fino al 2021 per poter testare con mano tutte le peculiarità del lottatore. Se volete dare uno sguardo ad Hiei, in calce alla notizia potete trovare il trailer in questione.