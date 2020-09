Dynasty Warriors 9 Empires annunciato per next-gen e current-gen

Il publisher Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Omega Force hanno annunciato Dynasty Warriors 9 Empires per PlayStation 5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam e, la sua data d’uscita corrisponde solo ad un periodo, ovvero inizio 2021, ricordandoci che quest’anno è stato celebrato il ventennale della saga.

Combinando l’azione 1 vs 1000 di Dynasty Warriors con l’aggiunta di elementi strategici come il comando dell’unità, Dynasty Warriors 9 Empire porta i giocatori alla misione di conquistare l’antica Cina sia con la spada che con la strategia. Potenti Battaglie d’Assedio permettono ai comandanti di schierare unità per catturare punti strategici sulla mappa, come i castelli ad esempio.