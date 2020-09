Earth Defense Force 6: 10 minuti di gameplay dal TGS 2020

Il publisher D3 e lo sviluppatore Sandlot hanno mostrat i primi 10 minuti del nuovo capitolo di Earth Defense Force con Earth Defense Force 6. Il tutto è avvenuto durante l’ultimo giorno dell’evento nipponico Tokyo Game Show 2020.

Purtroppo non si sa ancora su quali piattaforme approderà il titolo giapponese ma, guardando il video, è possibile notare come il produttore Nobuyuki Okajima provi la demo con un controller PlayStation 4.

Earth Defense Force 6 sarà disponibile solo in giappone, da quel che si sa, nell’anno 2021. Nessuna finestra di lancio più specifica è stata dichiarato per ora e, per il momento, potremo visionare solo il trailer proveniente dall’evento che troverete qui sotto.

