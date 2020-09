HP svela il visore VR HP Reverb G2 Omnicept Edition

Pochi giorni fa, noi di GamesVillage.it abbiamo avuto l’opportunità di partecipare all’evento HP Omnicept Solution. Quest’ultimo era incentrato sui dispositivi VR e sul loro utilizzo in ambito lavorativo. Ovviamente, è stato annunciato un nuovo visore che potrà rivelarsi utile anche riguardo l’ambito del gaming. Di seguito, vi parleremo del modello HP Reverb G2 Omnicept Edition.

Il suddetto, comprende di audio spaziale 3D ed una risoluzione fuori dal comune 2160×2160). Infatti, la stessa azienda ha proclamato che la qualità visiva è tra le migliori al mondo. Inoltre, il pannello audio utilizzato è quello progettato da Valve che rappresenta il top del mercato.

Rispetto alla versione precedente, sono state modificate le lenti, il menu dei bottoni è ora circolare per cui sarà più semplice la navigazione e gli adattatori USB-C e USB-A saranno ora inclusi nello scatolo. Inoltre, la struttura ergonomica è stata modificata, in modo che qualsiasi utente che fruisca della periferica non subisca fastidi e difficoltà legate alla struttura di mantenimento.

Se siete interessati a saperne di più, vi invitiamo a dare un’occhiata allo showcase VR/AR Global Summit, il quale verrà svolto più tardi nella giornata di oggi. Per tutti coloro che invece hanno intenzione di preordinare la periferica, vi indirizziamo al sito ufficiale. Infine, ultimamente HP e OMEN hanno rivelato la loro nuova gamma dedicata ai videogiocatori, che crediamo possa interessarvi altrettanto.