Crysis Remastered viene aggiornato per soddisfare i desideri dei fan

Crysis Remastered è stato aggiornato alla versione 1.1.0, come riferito anche dalla pagina ufficiale di Twitter, il cambiamento, a detta degli sviluppatori, è stato dettato soprattutto per accontentare i desideri dei fan.

Pc Players,

We listened to your feedback and are happy to present our first set of bigger changes, additions and fixes to Crysis Remastered.

Moving forward, we will be working on achieving the best Pc and Console experience possible with more updates.

— Crysis (@Crysis) September 25, 2020