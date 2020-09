Devil May Cry 5 Special Edition: svelate nuove informazioni al TGS 2020

Devil May Cry 5 Special Edition è stata recentemente protagonista di una recente livestream al TGS 2020, dove Capcom ha illustrato le migliorie apportate al titolo grazie alle potenzialità hardware offerte da PlayStation 5 e Xbox Series X. Innanzitutto, l’azienda nipponica si è soffermata particolarmente sul Ray Tracing, che abbellirà ulteriormente il comparto estetico della produzione.

In aggiunta, l’opera supporterà una modalità dedicata al framerate, grazie alla quale i giocatori potranno avventurarsi in Devil May Cry 5 giocandolo con ben 120 fotogrammi al secondo e rivelati anche i benefici con l’SSD. Annunciate anche alcune feature che potranno essere sfruttate dai giocatori mediante il Dual Sense, gamepad di PlayStation 5. Mostrata anche la storica Turbo Mode, la quale velocizzerà l’azione di gioco nell’opera videoludica.

Come se non bastasse, è stata anche svelata la Legendary Dark Mode, modalità che permetterà ai giocatori di affrontare delle orde più numerose rispetto al passato con Vergil, Dante e Nero, aumentando la difficoltà ma allo stesso tempo il divertimento offerto ai player. Infine, è stata mostrato anche un gameplay dedicato al fratello gemello legato a Dante, ma solo per pochi secondi. Devil May Cry 5 Special Edition arriverà ufficialmente sul mercato al lancio di Xbox Series X e PlayStation 5. Siete rimasti soddisfatti della live?