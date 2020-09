Street Fighter V Champion Edition: trailer per Dan Hibiki

È tempo di Tokyo Game Show per un’ultima volta per questo 2020. Capcom ovviamente sta presenziando l’evento assieme a tante altre software house nipponiche (e non solo) e, tra le tante cose fatte vedere, ci ritroviamo con un nuovo trailer per Dan Hibiki per la Stagione 5, personaggio aggiuntivo che andrà ad espandere il roster in Street Fighter V Champion Edition.

Figura centrale dalla serie Street Fighter Alpha e come ultima apparizione in Street Fighter IV, Dan Hibiki torna in Street Fighter V Champion Edition con tutta la sua forza. Un compagno d’allenamento per Ryu e Ken, Dan si considera abbastanza allenato per dar lezione agli altri giocatori con il suo stile di combattimento Saikyo-ryu. Vivi l’emozione di un combattimento testa a testa in Street Fighter® V! Scegli tra 16 personaggi iconici, ciascuno con la propria storia personale e sfide di allenamento uniche, poi lotta contro gli amici online e offline grazie a un’ampia varietà di opzioni di combattimento.

Guadagna Fight Money nei match classifica, gioca per puro svago in quelli casuali oppure invita gli amici in una sala dei combattimenti per stabilire chi è il miglior lottatore! Grazie alla compatibilità cross-play, i giocatori su PlayStation 4 possono gareggiare contro quelli su Steam! Questa versione di Street Fighter V è detta “Arcade Edition” e include l’Arcade Mode, la Team Battle Mode e l’Extra Battle Mode, giocabile anche online, in cui è possibile guadagnare ricompense, punti esperienza e Fight Money da usare per acquistare personaggi aggiuntivi, costumi, livelli e molto altro! Scarica oggi stesso e GRATUITAMENTE il contenuto animato dal titolo “A Shadow Falls””! Il folle M. Bison riesce a mettere in orbita sette lune nere ottenendo un potere inimmaginabile e piombando la Terra nell’oscurità. Street Fighter V: Champion Edition è il pacchetto per eccellenza e include tutti i contenuti (tranne i costumi Fighting Chance, quelli delle collaborazioni speciali e i DLC di Capcom Pro Tour) sia della versione originale che di Street Fighter V: Arcade Edition. Inoltre, contiene tutti i personaggi, scenari e costumi rilasciati dopo l’Arcade Edition ossia 40 personaggi, 34 livelli e oltre 200 costumi! V-Trigger 1 e 2

Attiva V-Trigger 1 o 2 col personaggio che preferisci per impiegare tecniche potenti e mosse esclusive! Infliggi danni enormi o effettua la tanto attesa rimonta vincente premendo pugno duro e calcio duro contemporaneamente mentre la V-Gauge è piena.

Vi ricordiamo che Street Fighter V Champion Edition è disponibile ora per PlayStation 4 e PC tramite Steam. Continuate a seguire con noi il Tokyo Game Show 2020 in quest’ultima giornata per rimanere aggiornati su tutte le novità!