Final Fantasy XVI: sito ufficiale in arrivo verso fine ottobre

Naoki Yoshida, producer per Final Fantasy XVI, ha rivelato che il sito web per l’ultima fatica targata Square Enix vedrà la luce verso la fine del mese prossimo. Il tutto è stato dichiarato durante il Tokyo Game Show 2020. Inoltre, Yoshida ha commentato per quanto concerne il trailer d’annuncio del titolo. Queste le sue parole.

Non volevo che li trailer fosse soltanto una cutscene renderizzata e poi BAM! logo… ho voluto usare le risorse che stavamo attualmente utilizzando nel gioco stesso, in tempo reale, ma il tempo non era dei migliori. Non l’avevamo ancora messo a punto o ottimizzato ancora, quindi abbiamo dovuto lavorare molto. Però, se avessimo pubblicato un trailer pre-renderizzato, avrebbero detto “Ok, ci vediamo nel 2035!” o qualcosa del genere. Ho visto quel genere di commenti provenire dagli Stati Uniti. Abbiamo voluto quindi mostrare qulcosa che fosse, a tutti gli effetti, in-game. Non abbiamo ancora sottolineato alcuni elementi del gioco, quindi per quelli lavoreremo per il prossimo futuro.

Yoshida è attualmente concentrato sullo sviluppo di Final Fantasy XVI. Come già detto precedentemente, le prossime grosse informazioni arriveranno il prossimo anno. Attualmente, il titolo è atteso per PlayStation 5 e, a quanto pare, lo sviluppo è già ad un buon punto, proprio come potete leggere qui.