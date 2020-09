OMO Sports sponsorizza il torneo VALORANT in Brasile

Organizzato dallo streamer professionista Rafael “Rakin” Knittel e dalla piattaforma di intrattenimento di gioco Final Level , la Rakin Cup di OMO Sports è un torneo VALORANT che si svolgerà dall’1 al 6 ottobre, con domande accettate dalle prime 256 squadre che si iscrivono a partire dal 25 settembre. Il montepremi ammonta a $ 20K BRL ($ 3,58K USD).

La competizione è sponsorizzata dal marchio non endemico OMO Sports, che è un marchio di prodotti per la pulizia tradizionale di Unilever focalizzato sugli sportivi e sul pubblico.

Crediamo nelle potenzialità di questo segmento di crescere sempre di più, poiché comprendiamo che ha la stessa capacità di unire e influenzare positivamente le emozioni delle persone, soprattutto tra i giovani, che sono un pubblico importante per OMO. Pertanto, il marchio, che si reinventa sempre per stare con i suoi consumatori dentro e fuori la lavanderia, cerca di partecipare sempre più attivamente a questo universo.



Seabra ha anche confermato che questa non sarà l’ultima volta che OMO parteciperà agli Esport, ma “per ragioni strategiche, non possiamo aprire la pianificazione per il prossimo anno”.