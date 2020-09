Ocelote crede che VALORANT alla fine “distruggerà” CS: GO

Il proprietario di G2 Esports, Carlos ” ocelote ” Rodríguez Santiago, ritiene che VALORANT finirà per “distruggere” Counter-Strike: Global Offensive.

Con molti giocatori che lasciano CS: GO per intraprendere una carriera nel nuovo sparatutto tattico di Riot Games, molte persone hanno messo in dubbio il futuro dell’Esport che ci ha benedetti con anni di intrattenimento di alta classe. Proprio ieri, l’ESL ha annunciato il suo nuovo calendario di eventi per l’anno , che include un montepremi di $ 5 milioni e un’arena Pro Tour all’avanguardia secondo COVID. Tuttavia, il proprietario di G2 Esports ed ex professionista di League of Legends , ocelote, ritiene che CS: GO sia destinato a essere superato da VALORANT.

Parlando con ESPN, ocelote ha dichiarato:

Penso che VALORANT finirà per distruggere, in termini di numero di persone che giocano al gioco, Counter-Strike , perché in Counter-Strike , l’unica cosa che hai per te è la meccanica e Amo il gioco da morire, lo amo davvero. In VALORANT , hai personaggi diversi e ogni personaggio ha una storia e un background. Noi esseri umani siamo molto empatici per natura, quindi vogliamo conoscere questi personaggi.

Portare il gioco nella vita reale è qualcosa che piace anche ai giocatori. Riot ha eccelso in quest’area sia in VALORANT che in League of Legends , creando playlist di Spotify per i loro agenti per portarle nella vita reale. Avere questa connessione è qualcosa che secondo Ocelote vedrà i giocatori scegliere VALORANT su CS: GO.

Più recentemente, giocatori come Joshua “steel” Nissan, sono passati a VALORANT , lasciando la scena di Counter-Strike stagnante e appassita.

La rosa di G2 VALORANT è composta da giocatori che sono passati anche da CS: GO , come Ardis “ardiis” Svarenieks, David “davidp” Prins e Oscar “mixwell” Cañellas Colocho. Mixwell faceva parte della seconda squadra con il punteggio più alto al mondo nel suo mandato giocando per il roster CS: GO di OpTic Gaming .