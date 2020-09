The Medium non verrà pubblicato a prezzo pieno

Alcuni titoli delle console di futura generazione arriveranno sul mercato con un prezzo addirittura più alto rispetto a quanto visto in passato, ma a quanto pare il nuovo horror-psicologico The Medium, atteso su Xbox Series X e PC Windows 10, sarà uno dei giochi che non riceveranno un aumento di prezzo. Anzi, il titolo di Bloober Team verrà pubblicato addirittura con un prezzo inferiore rispetto alle aspettative.

The Medium infatti, come suggerito dal Microsoft Store, sarà acquistabile non a 69.99 euro, ma addirittura a 49.99 euro, ossia 20 euro in meno rispetto al normale costo dei giochi. La nuova IP non è considerata come una produzione AAA, nonostante l’enorme qualità vista nei vari trailer e gameplay del gioco. Vi ricordiamo che non parliamo di un titolo di lancio di Xbox Series X, ma il gioco sarà comunque disponibile al suo day-one anche tramite l’Xbox Game Pass.

Inoltre, la pagina ufficiale conferma il suo approdo anche su Xbox One, specificando che riceverà ottimizzazioni quando verrà eseguito su Xbox Series X e Xbox Series S. Tra le feature principali segnaliamo anche Ultra 4K, Ray-tracing e HDR 10. In futuro, l’IP di Bloober Team potrebbe comunque approdare anche su PlayStation 5, come accaduto per Blair Witch, altra IP appartenente allo studio.