Starfield: apparsa in rete una prima immagine del titolo

L’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft avrà importanti conseguenze per il settore negli anni a venire, sia per i grandi progetti quanto per i piccoli. Il prossimo progetto AAA di Bethesda si basa sullo sviluppo di Starfield, il loro prossimo gioco di ruolo, atteso da milioni di appassionati.

Ci vorrà ancora qualche tempo prima di vedere ufficialmente qualcosa dal gioco. Secondo alcuni rumor sembra che ci sia stata una nuova fuga di notizie. Un utente anonimo su 4chan ha recentemente scovato la prima immagine del titolo. L’immagine incriminata mostra un personaggio che guarda una stazione spaziale da una prospettiva in terza persona.

Lo screenshot mostra i misuratori di salute e resistenza in basso a destra accanto alle icone che mostrano quali armi sono equipaggiate, mentre in basso a sinistra possiamo vedere quello che sembra un misuratore che mostra la quantità di ossigeno che il giocatore ha nella sua tuta. Inoltre, è stata pubblicata anche il concept art di un modello della nave in-game.

Bethesda ha detto che non ci saranno aggiornamenti ufficiali su Starfield fino al 2021, quindi dovremo continuare ad aspettare per dare la nostra prima occhiata al gioco diverso tempo ancora. Sappiamo che lo sviluppo di Starfield è andato di pari passo con una profonda revisione del motore proprietario dei Bethesda Game Studios, quindi si spera che sia un salto significativo rispetto ai loro progetti passati.

Trovi il sito ufficiale di Starfield qui.