Renault Vitality vince la RLCSX Regional 3

I Renault Vitality hanno vinto la terza e ultima RLCSX Regional. Nonostante i precedenti campioni fosse il Team BDS, i ragazzi affiliati al noto brand automobilistico francese hanno regnato l’ultima gara della serie. Ovviamente, con la fine del corso dei tre tornei sappiamo anche chi avrà i punti necessari per qualificarsi al Fall Major.

Dalla stagione 7 della RLCS, i Renault Vitality si erano stabiliti come uno dei contendenti più forti e temuti. Tuttavia, quest’ultima sessione ha visto i ragazzi in calo. Fortunatamente, tutto bene quel che finisce bene, dato che alla fine l’organizzazione francese è arrivata in finale ed hanno prevalso sugli Endpoint, la vera sorpresa dell’anno.

L’annuncio dell’esito è stato pubblicato sull’account Twitter dedicato.