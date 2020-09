Animal Crossing New Horizons è il gioco dell’anno al TGS 2020

Non è un segreto che Animal Crossing New Horizons sia diventato, durante questo strano 2020, uno dei giochi di maggior successo della storia di Nintendo. Probabilmente favorito dall’inedita situazione che si era venuta a creare con il lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19, il simulatore della casa nipponica ha raggiunto dei veri e propri record di vendite. Ora questo successo è stato premiato al Tokyo Game Show, dove il titolo di Nintendo si è portato a casa il premio di Gioco dell’Anno.

Nella dichiarazione rilasciata alla stampa si può leggere:

“Poiché siamo stati costretti a rimanere a casa a causa della pandemia da Covid-19, un’esperienza di slow-life in questo gioco dove si può fare di tutto, liberamente, è diventata un conforto per le persone in giro per il mondo. La comunicazione con gli amici stretti attraverso il gioco e le interazioni con gli altri giocatori durante gli eventi sono andati oltre i limiti di un singolo gioco, e il gioco ha mostrato la capacità di intrattenere, guadagnandosi un supporto enorme da moltissimi utenti di tutte le età, dai bambini ai più anziani, nelle votazioni e ha vinto il Premio di Eccellenza e il Premio di Miglior Gioco all’unanimità”



Non è il primo premio per Animal Crossing New Horizons, che recentemente aveva ricevuto anche il Trade and Industry Award del Ministero dell’Economia giapponese, un premio destinato a “un individuo o un’organizzazione che abbia dato un grande contributo alla crescita e allo sviluppo dell’industria giapponese dei software per l’intrattenimento”.

Tra gli altri giochi premiati al Tokyo Game Show 2020 figurano altri grandi titoli dell’industria: Baba is You ha guadagnato il premio per il Miglior game design, mentre Pokemon Spada e Scudo ha portato a casa ben due premi: Migliori vendite e Miglior prodotto giapponese. Call of Duty Modern Warfare si è invece imposto come Miglior prodotto straniero.