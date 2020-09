CSGO: svelati 37 nuovi casi di cattiva condotta

La Esports Integrity Commission (ESIC) sta ancora continuando le sue investigazioni concernenti il bug della modalità spettatore utilizzato da diversi team nei tornei di CSGO. Attualmente, sono stati trovati ben 37 nuovi casi di cattiva condotta.

Nello specifico, è dal 4 settembre che EISC sta indagando migliaia di partite giocate nel noto shooter tattico di Valve CSGO. Per chi non lo sapesse, quest’ultimo permetteva ai coach delle squadre di osservare i posizionamenti degli avversari. Ciò ha risultato in vittorie ingiuste e vantaggi illeciti.

Ancora non sappiamo quando si fermeranno le ricerche dell’ente che ha come unico scopo quello di assicurare integrità all’interno delle competizioni. Tuttavia, la strada sembra ancora piuttosto lunga.