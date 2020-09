Observer System Redux: sensibili miglioramenti con la next gen

Bloober Team pubblicherà una versione potenziata per nuova generazione del loro celeberrimo titolo-horror cyberpunk, Observer System Redux, tra circa un mese e mezzo, e quanto che abbiamo visto finora è sembrato piuttosto impressionante, sotto ogni aspetto. Dai tempi di caricamento migliorati alla nuova illuminazione alle funzionalità specifiche di DualSense, il titolo è sembrato finora ad un livello di progressione piuttosto impressionante.

Di recente, abbiamo potuto dare un’altra occhiata al gioco grazie a una presentazione del gameplay al TGS 2020. Il video ci mostra circa 5 minuti di gioco, e i miglioramenti grafici qui sono immediatamente evidenti, dall’illuminazione notevolmente migliorata a impressionanti effetti particellari. Dategli pure un’occhiata qui sotto, e ringraziate IGN per la gentile concessione.

Observer System Redux sarà uno dei titoli di lancio di nuova generazione. Uscirà per Xbox Series X, Xbox Series S e PC il 10 novembre e per Playstation 5 il 12 novembre. Nel frattempo, vi invitiamo come sempre a rimanere sintonizzati per ulteriori dettagli.