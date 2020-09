Bethesda: EA era stata vicina all’acquisizione

L’acquisizione, da parte di Microsoft, di Bethesda (oltre che di tutte le altre compagnie riunite sotto ZeniMax) per l’impressionante cifra di 7.5 miliardi di dollari, ha scatenato un terremoto nell’industria videoludica i cui effetti si faranno sentire a lungo, e non solo nell’ambito della console war. Tuttavia, secondo alcuni retroscena che stanno diventando di dominio pubblico in questi giorni, Bethesda avrebbe potuto essere acquistata da tutt’altra compagnia.

Questo almeno è quanto rivela un report di Bloomberg, secondo il quale ZeniMax è rimasta sul mercato per un po’, e tra i nomi dei possibili acquirenti era spuntato, a un certo punto, anche quello di Electronic Arts. Il gigante di Redwood City sarebbe infatti interessato a espandersi acquisendo altri studi, e tra le sue mire ci sarebbe anche l’acquisizione di WB Games, quindi l’interesse per ZeniMax, e ovviamente per Bethesda, non deve suscitare eccessiva sorpresa.

L’accordo non è poi andato in porto, e con tutta probabilità si è trattato di un colpo di fortuna. Infatti, è difficile immaginare come un’azienda votata principalmente allo sviluppo di titoli che favoriscono il multiplayer, come FIFA o Battlefield, potesse gestire un catalogo di giochi più focalizzati sul single-play come è il caso di Bethesda, appunto.

Intanto sembra che Microsoft, nonostante conti adesso all’attivo ben 23 studi di sviluppo, non abbia intenzione di fermarsi con le acquisizioni: in una intervista rilasciata pochi giorni fa a CNET, il CEO della compagnia, Satya Nadella, parlando dei piani futuri, ha espressamente dichiarato che Microsoft punterà ad altre acquisizioni. Certo non è chiaro se si tratterà di grossi accordi come quello per ZeniMax, o di operazioni più piccole simili a quelle che la compagnia ha già portato avanti in passato (e in relativamente poco tempo) per studi quali Double Fire, Obsidian Entertainment, inXile e Ninja Theory. Ad ogni modo c’è solo una certezza: Microsoft non si fermerà.