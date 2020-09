Mang0 vince la sezione Single al CLG Mixup

Joseph “Mang0” Marquez vede per la prima volta nella sua carriera una vittoria di rilievo nel panorama competitivo di Super Smash Bros. Melee. Precisamente, il giocatore professionista ha ottenuto il primo posto nella sezione Single al CLG Mixup.

Il primato è arrivato il 26 settembre, dove lo stesso Mang0 ci ha mostrato una performance brillante. Il suo intero percorso è stato costellato di 3-0, battendo numerosi fruitori leggendari e consolidandosi come una delle nuove promesse del picchiaduro. La finale è stata combattuta tra l’attuale primo posto e Cody “iBDW” Schwab.

L’annuncio dell’esito dello show è arrivato direttamente dall’account Twitter ufficiale di CLG, che si è congratulata con il nuovo campione in carica.

GIVE IT UP FOR THE CLG MIXUP CHAMPION, @C9Mang0.

Thank you to @bobbyscar, @toph_bbq & @ChellyToms for the amazing cast. What a great day of Melee. #WeAreCLG #CLGMIXUP pic.twitter.com/QD7IHA6EvD

