Rhode & Schwarz offrono un portfolio per il testing AESA

Rhode & Schwarz hanno messo a disposizione un portfolio per il testing AESA. In pratica, l’azienda permette di provare con una soluzione più precisa e mai vista prima grazie ad un nuovo format. Verranno applicati una serie di demo di vari scenari in cui verrà preso nota di come il network riesce a gestire l’avvenimento.

Le serie disponibile al momento è la Rhode & Schwarz ZNA, che può comprendere anche l’analizzatore spectrum FSW. Inoltre, il setup è stato facilitato anche per la tipologia di utenti che non sono ancora esperti all’interno del settore informatico in questione.

