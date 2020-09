inXile sta già sviluppando il suo prossimo titolo AAA

Dopo il successo di Wasteland 3 (qui la nostra recensione), lo studio di sviluppo inXile Entertainment è già tornato al lavoro, e ha confermato di essere entrato nella fase di pre-produzione di un nuovo titolo AAA. Questo almeno è quanto rivelato in un tweet da Brian Fargo, presidente di inXile. Come era stato già annunciato in precedenza, il nuovo titolo sarà basato sulla next-gen di hardware della Microsoft e sviluppato con Unreal Engine 5.

Si tratterà del primo progetto del developer di Newport Beach che sarà completamente finanziato da Microsoft, oltre che il primo esclusivamente pensato per Xbox Series X e Xbox Series S, dopo l’acquisizione e l’aggregazione di inXile Entertainment agli Xbox Game Studios avvenuta alla fine del 2018. Difficilmente però avremo molti altri dettagli sul nuovo RPG della compagnia californiana, almeno nelle prime fasi della pre-produzione.

Dopo l’acquisizione di ZeniMax, e di Bethesda, Microsoft ha ora nel suo arsenale alcuni dei principali creatori di RPG al mondo, e la compagnia sembra essersi votata allo sviluppo di titoli di ruolo: Playground Games sta lavorando su Fable (anche se si tratta della prima esperienza su un RPG per questo developer), mentre Obsidian Entertainment è concentrata su Awoved, un RPG in prima persona ambientato nello stesso universo di Pillars of Eternity. E come si possono dimenticare, ovviamente, i progetti di Bethesda, con i largamente anticipati e atttesi Starfield (di cui è apparsa in rete una prima immagine) e The Elder Scrolls VI, che saranno disponibili sull’Xbox Game Pass fin dal day-one.