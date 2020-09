The Last Of Us Part II: un altro meraviglioso artwork

L’account ufficiale di Naughty Dog su Twitter ha pubblicato un artwork assolutamente sbalorditivo per The Last of Us Part II. Il disegno è stato realizzato dal famoso artista giapponese Yoji Shinkawa, meglio conosciuto come principale designer di mecha per il franchise di Metal Gear.

Se siete appassionati di fan art e cose del genere, ricorderete che questo non rappresenta di certo un caso isolato in termini di omaggi grafici al titolo, che già all’uscita aveva ricevuto il plauso di parecchi studi Sony con dei lavori di altissimo livello. Se invece non li ricordate, potete dargli un’occhiata qui.

Vi ricordiamo che The Last of Us Part II è attualmente disponibile per Playstation 4. Se volete sapere cosa ne pensiamo del capolavoro di Naughty Dog, non esitate a leggere la nostra recensione.